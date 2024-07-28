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05:10, 28 июля 2024Бывший СССР

Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

Российские бойцы своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Edgar Su / Reuters

Группа российских военнослужащих под командованием замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила и нейтролизовала группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».

Отмечается, что украинские военные готовили нападение на расположение российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, командир ВС РФ решил дать бой. Российские бойцы подобрались к диверсантам, выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня. Застигнутые врасплох, ВСУ понесли существенные потери и отступили.

Ранее российский военнослужащий Владислав Комлев обнаружил подозрительный автомобиль в зоне специальной военной операции (СВО), на котором, как выяснилось позднее, передвигались украинские диверсанты.

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      Марина Совина
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