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06:00, 28 июля 2024Бывший СССР

Российские десантники уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ

Российские десантники боеприпасом «Ланцет» вывели из строя гаубицу M-777 ВСУ

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Reuters

Подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожило гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также был уничтожен склад с боеприпасами. В ведомстве уточнили, что цели были выявлены оператором разведывательного дрона «Zala». Их поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 ВСУ, которая была спрятана в подземной норе, которая могла бы защитить орудие от близких разрывов снарядов, но не от беспилотника.

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      Марина Совина
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