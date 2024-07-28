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15:09, 28 июля 2024Моя страна

Российские хирурги удалили мужчине опухоль размером с баскетбольный мяч

Врачи в Нижнем Новгороде удалили россиянину девятикилограммовую опухоль

Фото: peoplecreations / Freepik

Российские хирурги нижегородского онкодиспансера удалили мужчине опухоль размером с баскетбольный мяч. Об этом пишет Telegram-канал «Нижний №1».

По данным издания, врачи смогли убрать у пациента девятикилограммовое новообразование, находящееся в брюшной полости. Отмечается, что операцию провели заведующий отделением абдоминальной онкологии Николай Киселёв и онколог-хирург Гайк Торгомян. Детали, касающиеся состояния мужчины после хирургического вмешательства, не уточняются.

Ранее в июле российские врачи спасли роженицу с огромными опухолями в матке. Специалисты помогли появиться на свет ребенку, а затем удалили миомы, сохранив женщине орган.

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      Екатерина Ештокина
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