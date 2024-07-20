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09:14, 20 июля 2024Моя страна

Российские врачи спасли роженицу с огромными опухолями в матке

Врачи из Челябинска спасли роженицу с огромными опухолями в матке

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Российские врачи спасли роженицу Светлану с огромными опухолями в матке. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Так, специалисты помогли появиться на свет ребенку женщины, а затем удалили миомы, сохранив матку. Известно, что доброкачественные опухоли появились у россиянки во время беременности.

Роды начались на 32 неделе, вследствие чего операцию проводила заведующая родильным отделением клиники ЮУГМУ Екатерина Котлярова.

«Я была удивлена, какой чуткий персонал здесь работает. Все готовы помочь, успокоить, выслушать. Екатерина Юрьевна сразу внушила мне спокойствие своим профессионализмом. Вместе с командой она совершила чудо и провела органосохраняющую операцию, в ходе которой было удалено 7 миоматозных узлов! Восстановилась я очень быстро благодаря заботе сотрудников отделения реанимации и акушерского отделения. Огромное им спасибо!» — высказалась Светлана.

Отмечается, что спустя несколько часов после операции женщина смогла ходить.

Ранее в июле уфимские студенты впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника. Отмечалось, что в ходе данного эксперимента студенты намерены найти решение проблем регенеративной хирургии кишечника при онкологических, воспалительных и врожденных заболеваниях.

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      Екатерина Ештокина
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