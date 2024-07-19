Уфимские студенты впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника

Студенты из Уфы впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника

Студенты из Уфы впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника. Соответствующий материал публикует «Интерфакс» со ссылкой на Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).

Известно, что 13 будущих медиков самостоятельно провели все этапы хирургического вмешательства — от анестезии до самой пересадки.

«Экспериментальная операция по трансплантации биоинженерных конструкций кишечника была проведена на животных моделях в студенческой операционной на базе лаборатории аддитивных технологий БГМУ», — рассказала пресс-секретарь вуза Полина Гомзина.

По ее словам, в ходе данного эксперимента студенты намерены найти решение проблем регенеративной хирургии кишечника при онкологических, воспалительных и врожденных заболеваниях. При этом Гомзина подчеркнула, что проводимая операция — запатентованное изобретение студентов Башгосмедуниверситета, способное излечить онкологических больных при раке ободочной, тонкой кишки, болезни Крона и атрезии кишечника.

«Сейчас молодой научный коллектив БГМУ проводит патентную работу над методикой послеоперационного ведения организма с пересаженным трансплантатом. В клиническую практику новый метод лечения будет введен после успешных испытаний, для чего у лабораторных животных должна быть полная выживаемость, отсутствие отторжения, полное замещение трансплантата собственной тканью», — заключила пресс-секретарь.

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