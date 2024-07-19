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20:38, 19 июля 2024Моя страна

Уфимские студенты впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника

Студенты из Уфы впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника

Фото: Пресс-служба БГМУ

Студенты из Уфы впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника. Соответствующий материал публикует «Интерфакс» со ссылкой на Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ).

Известно, что 13 будущих медиков самостоятельно провели все этапы хирургического вмешательства — от анестезии до самой пересадки.

«Экспериментальная операция по трансплантации биоинженерных конструкций кишечника была проведена на животных моделях в студенческой операционной на базе лаборатории аддитивных технологий БГМУ», — рассказала пресс-секретарь вуза Полина Гомзина.

По ее словам, в ходе данного эксперимента студенты намерены найти решение проблем регенеративной хирургии кишечника при онкологических, воспалительных и врожденных заболеваниях. При этом Гомзина подчеркнула, что проводимая операция — запатентованное изобретение студентов Башгосмедуниверситета, способное излечить онкологических больных при раке ободочной, тонкой кишки, болезни Крона и атрезии кишечника.

«Сейчас молодой научный коллектив БГМУ проводит патентную работу над методикой послеоперационного ведения организма с пересаженным трансплантатом. В клиническую практику новый метод лечения будет введен после успешных испытаний, для чего у лабораторных животных должна быть полная выживаемость, отсутствие отторжения, полное замещение трансплантата собственной тканью», — заключила пресс-секретарь.

Ранее в июле уральские врачи спасли россиянку от «венца смерти». Известно, что у 64-летней пациентки выявили данное заболевание благодаря исследованию кровеносного русла на ангиографе.

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      Екатерина Ештокина
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