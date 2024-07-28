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07:48, 28 июля 2024Бывший СССР

Российские военные начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

ВС России начали перехватывать сигналы дронов ВСУ и выявлять их маршруты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России начали перехватывать видеосигнал с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС бывший командир подразделения связи в зоне специальной военной операции (СВО) с позывным Калина.

Тем самым российские военные выявляют маршруты противника, следование дрона и расположение операторов украинских беспилотников. Как пояснил собеседник агентства, перехватывает картинку радиоэлектронная разведка.

Осенью 2023 года российские военные применили в ходе СВО новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Данная установка круглосуточно сканирует пространство вокруг. При обнаружении оптических устройств, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание, система отмечает место обнаружения вражеского прибора и подает сигнал тревоги.

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      Марина Совина
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