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15:27, 28 июля 2024Россия

Российский подросток отправился на рыбалку в одиночку и был найден бездыханным

Shot: подросток отправился на рыбалку и лишился жизни из-за удара током

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Подмосковье подросток отправился на рыбалку в одиночку и был найден бездыханным под линией электропередачи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что несчастный случай произошел в пятницу, 26 июля, в деревне Меленки. 17-летний Игорь зацепил удочкой ЛЭП и получил удар током. Россиянин лишился жизни на месте.

Ранее сообщалось, что в Детскую городскую больницу имени Раухфуса в Санкт-Петербурге доставили 13-летнего школьника, на которого рухнула стена старого дома в Ленобласти. Уточняется, что несчастный случай произошел 26 июля. Подросток помогал бабушке и дедушке разобрать старый дом и ударил молотком по опоре.

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