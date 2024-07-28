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17:07, 28 июля 2024Экономика

Сбер поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют

Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Сбер направил в Центральный банк (ЦБ) РФ пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой, он продолжит активно участвовать в его проработке. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов, его цитирует ТАСС.

По словам Попова, Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. «Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга», — указал он.

Зампред правления также подчеркнул, что данная инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что оборот криптовалют в России запрещать не станут. При этом под запрет попадет организация оборота — а именно создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима, объяснил депутат.

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      Екатерина Подвигина
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