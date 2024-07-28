Российские военные поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ

Минобороны: ВС России поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ

ВС России поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot ВСУ. Об этом в воскресенье, 28 июля, проинформировало Минобороны России.

В сообщении уточняется, что также были поражены скопления живой силы и военной техники украинской стороны в 138 районах. По данным военного ведомства, потери противника в Херсонской области составили до ста военнослужащих, также был уничтожен склад боеприпасов.

Российские ПВО при этом сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства, 34 беспилотных летательных аппарата, из которых 12 вне зоны спецоперации, подчеркивается в сводке министерства.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Краматорске. Там же, согласно предварительным сведениям, располагались дальнобойные ракеты и одна единица реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

