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12:30, 28 июля 2024Мир

В Чехии заявили об угрозе глобального конфликта и обвинили в обострении Россию

Глава чешской контрразведки Коуделка: мир находится на пороге глобальной войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Мир сейчас балансирует на грани глобального конфликта, а ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в Европе лежит на России, Китае и Иране, предупредил глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка, заявления которого приводит информагентство CTK.

Говоря о странах, на которых, по мнению главы спецслужбы, лежит ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в ЕС, он также упомянул «враждебную пропаганду».

Среди других угроз Коуделка перечислил нелегальную миграцию, исламистский терроризм, рост правого экстремизма, нелегальную торговлю оружием, киберпреступность и злонамеренное использование искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что власти США опасаются начала войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла» после ракетного удара по Голанским высотам. Чиновники обеспокоены из-за того, что новый конфликт, который может еще сильнее втянуть Вашингтон в противостояние на Ближнем Востоке, более вероятен в том случае, если Израиль и палестинская организация ХАМАС не смогут достичь договоренностей по прекращению огня в секторе Газа.

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      Дмитрий Воронин
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