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22:25, 28 июля 2024Мир

В Израиле раскрыли ответ на атаку со стороны Ливана

Ynet: Израиль не планирует полномасштабной войны с Ливаном после атаки на Голаны

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль не планирует полномасштабной войны с Ливаном после атаки на приграничный поселок Мадждаль-Шамс. Возможный ответ Тель-Авива раскрыл портал Ynet, опросивший официальные израильские лица.

«Возможно, мы будем несколько дней вести боевые действия, но для Израиля это ограниченный шаг, пусть даже он превзойдет то, что мы видели до сих пор», — сказал собеседник издания.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

Позднее в связи с ударом по Голанским высотам МИД Израиля дал последний шанс предотвратить войну с Ливаном — вывести с территории силы шиитского движения «Хезболла».

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      Евгений Силаев
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