В Николаеве произошел масштабный пожар

«Страна.ua»: в Николаеве масштабный пожар, жителей призывают не открывать окна

Масштабный пожар произошел в Николаеве на юге Украины, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

Жителей города призвали не открывать окна.

В других украинских Telegram-каналах уточняется, что пожар произошел на открытой территории за городом — загорелись кустарники, сухая трава и мусор. В настоящее время огонь потушен. К работам привлекались 34 сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и 10 единиц техники. Также на месте работал трактор от фермерского хозяйства.

Ранее в июле в Сумской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. Существовала угроза детонации взрывоопасных предметов. Тушение огня затруднялось из-за высокой растительности и отсутствия подъезда техники к очагам горения.

