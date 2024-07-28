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04:40, 28 июля 2024Мир

В Нью-Йорке прошел первый тур выборов мэра-собаки

В Нью-Йорке начались выборы почетного мэра среди собак

Фото: Clemens van Lay / Unsplash

В Нью-Йорке состоялся первый тур выборов почетного мэра-собаки. Об этом сообщает издание New York Post.

Первый тур прошел 24 июля — итогом голосования стала победа таксы по кличке Пеппер над ротвейлером Зайлой. По словам организатора конкурса Стивена Калабрии, этим турниром он хочет отвлечь внимание американцев от «политического безумия» и увеличить число людей, которые проявят желание забрать к себе питомцев из приютов.

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«Собаки никогда не будут присваивать ваши деньги, они ничего не знают о ценах на бензин или процентных ставках. Они просто хотят любить вас», — подчеркнул организатор. Выборы состоят из 15 раундов, последний из которых проходит 4 ноября с двумя оставшимися собаками-кандидатами.

Ранее резидент тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разработал приложение «Золотой нос» для поиска пропавших собак. В нем используется рисунок носа собаки, у каждой из которых он уникален и не меняется с двухмесячного возраста.

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      Артём Верейкин
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