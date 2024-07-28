В российском городе повредили воинский мемориал

В Амурском области начали проверку по факту повреждения воинского мемориала

В парке Мира города Благовещенка неизвестные путем поджога повредили памятник «Мир, Жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему». Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по факту проверки сообщения о повреждении воинского мемориала.

Ранее в Москве полицейские задержали 57-летнего жителя Тульской области, испортившего памятник маршалу Жукову на Манежной площади.

5 июня Тверской суд Москвы заключил под стражу двух россиянок, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Медсестер Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову заключили под стражу по делу о повреждении воинских мемориалов до 3 августа.