Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:45, 28 июля 2024Силовые структуры

В российском городе повредили воинский мемориал

В Амурском области начали проверку по факту повреждения воинского мемориала

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В парке Мира города Благовещенка неизвестные путем поджога повредили памятник «Мир, Жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему». Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по факту проверки сообщения о повреждении воинского мемориала.

Ранее в Москве полицейские задержали 57-летнего жителя Тульской области, испортившего памятник маршалу Жукову на Манежной площади.

5 июня Тверской суд Москвы заключил под стражу двух россиянок, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Медсестер Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову заключили под стражу по делу о повреждении воинских мемориалов до 3 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

      В Германии предрекли ВСУ развал фронта

      Медведев и Сафиуллин проиграли парный турнир Олимпиады

      Захарова отреагировала на извинения МОК за открытие Олимпиады

      Обнаружен препарат для лечения рассеянного склероза

      Рядом с резиденцией Шольца произошла резня

      Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников

      Три сестры умерли в Петербурге при странных обстоятельствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше