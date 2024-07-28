Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 28 июля 2024Мир

В США раскрыли детали задержания наркобарона «Эль Майо»

WSJ: наркобарона «Эль Майо» сдал американцам его сообщник Гусман

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Мексиканского наркобарона Исмаэля «Эль Майо» Самбаду Гарсия американским спецслужбам сдал один из сыновей основателя наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лопес. Об этом со ссылкой на знакомый с ходом задержания источник сообщает издание Wall Street Journal.

Утверждается, что Гусман заранее договорился с американскими властями о том, что он приземлится в аэропорту рядом с американским городом Эль-Пасо вместе с «Эль Майо». Наркобарон принял предложение Гусмана совершить совместный полет, однако он не подозревал, что самолет приземлится не на севере Мексики, а в Техасе.

«Он [Гусман] боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать», — рассказал газете источник. В материале также указано, что жители родного для «Эль Майо» города Кульякана боятся, что его арест может привести к началу новой войны за власть, так как Самбада долгое время обеспечивал порядок в городе, не допуская к нему представителей других наркокартелей.

Ранее в Мексике задержали Малдонадо Бустоса, более известного как «Дон Хосе». Он являлся руководителем наркокартеля «Рыцари ордена тамплиеров».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали из-за песчаной бури. Сепаратисты расправились более чем с 20 бойцами

      Лавров рассказал о рисках размещения ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

      Украина ночью атаковала два региона России

      Лавров в рубашке батик встретился с главой МИД Малайзии

      Россиянам назвали самый выгодный вариант вложений

      Житель ДНР рассказал о попытках спрятаться от военкомов

      Украина выступила против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Разработана терапия против рецидива рака

      Обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником

      Напавший на полицейских сын миллиардера оказался совладельцем горнорудной компании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше