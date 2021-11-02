В Мексике задержали лидера банды «Рыцари ордена тамплиеров»

Полиция Мехико задержала лидера преступной группировки «Рыцари ордена тамплиеров» Малдонадо Бустоса, известного как «Дон Хосе». Об этом сообщает газета Financiero.

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Уточняется, что операция по задержанию состоялась 1 ноября в столичном районе Наполес. Бустос в тот момент находился в салоне своего автомобиля Jeep Patriot. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в транспортном средстве пистолет, наличные средства, два сотовых телефона и 153 прозрачных пакета, в которых предположительно находится кокаин.

«Рыцари ордена тамплиеров» отделились от банды «Семья из Мичоакана» в 2011 году. Наркокартель считается одним из главных поставщиков метамфетамина в США. В 2016 году мексиканская генпрокуратура объявила вознаграждение в размере полутора миллионов песо за поимку «Дона Хосе». В 2020 году вооруженные силы Мексики назвали лидера наркокартеля одним из главных зачинщиков насилия в стране.

Ранее в Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны Дайро Усугу. Участие в спецоперации приняли более 500 человек. Президент Колумбии Иван Дуке Маркес отметил, что это самый тяжелый удар, нанесенный наркотрафику страны в этом столетии, сравнимый «только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы».