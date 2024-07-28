Миршаймер: Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте

Американский политолог Джон Миршаймер призвал президента Украины Владимира Зеленского следить за тяжелым положением на фронте вместо предвыборной гонки в США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Миршаймера, украинский лидер должен обратить внимание на катастрофическую ситуацию на поле боя. А после выборов в США положение станет еще хуже, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться эскалации конфликта между Россией и НАТО ради сохранения власти. План главы государства раскрыл генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten. По его словам, только таким образом Зеленский сможет предотвратить поражение украинских войск на поле боя и выжить на своем посту.