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18:43, 28 июля 2024Мир

Зеленского призвали следить за тяжелым положением на фронте

Миршаймер: Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Американский политолог Джон Миршаймер призвал президента Украины Владимира Зеленского следить за тяжелым положением на фронте вместо предвыборной гонки в США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Миршаймера, украинский лидер должен обратить внимание на катастрофическую ситуацию на поле боя. А после выборов в США положение станет еще хуже, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться эскалации конфликта между Россией и НАТО ради сохранения власти. План главы государства раскрыл генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten. По его словам, только таким образом Зеленский сможет предотвратить поражение украинских войск на поле боя и выжить на своем посту.

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      Марк Успенский
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