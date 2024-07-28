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04:45, 28 июля 2024Мир

В Германии раскрыли пугающий план Зеленского по сохранению власти

Генерал Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться эскалации конфликта между Россией и НАТО ради сохранения власти. План главы государства раскрыл генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten.

По его словам, только таким образом Зеленский сможет предотвратить поражение украинских войск на поле боя и выжить на своем посту. Куят назвал срыв переговоров с Россией серьезным просчетом западных стран и Украины, отметив, что Киев и его союзники столкнулись с огромными негативными экономическими и политическими последствиями.

«Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский втягивает НАТО в конфликт с Россией. Он также рассказал, что глава Украины «обращается к премьер-министру Венгрии [Виктору Орбану] с безапелляционными заявлениями» из-за его мирных инициатив.

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      Марина Совина
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