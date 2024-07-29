25-летняя российская модель Алеся Кафельникова снялась в нижнем белье

Российская модель Алеся Кафельникова показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица снялась, лежа на диване перед фотографом. Она примерила бежево-черный комплект нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с вырезами. В то же время знаменитость распустила волосы, зачесав их назад.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях. «Анорексично... Гормональный фон покинул чат», «Как она так похудела, но при этом осталась грудь?», «Такая худая, что кости торчат. Зачем так?», «Потрясающе красиво», «Идеальна», «Одна из самых красивых женщин современности», — разделились во мнениях юзеры.

Ранее в июле Вернувшуюся в соцсети Кафельникову сняли в ресторане с мужем-должником Георгием Петришиным.