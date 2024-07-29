Байден захотел ограничить иммунитет президентов США

Байден предложит поправки в конституцию об ограничении иммунитета президента США

Американский президент Джо Байден предложит внести поправки в конституцию США об ограничении защиты главы государства от федерального преследования. Об этом сообщается в статье Байдена, которая оказалась у журнала Politico.

«То, что происходит сейчас, ненормально и подрывает доверие общественности к решениям суда, в том числе тем, которые затрагивают личные свободы», — комментируется в документе решение Верховного суда США о предоставлении кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу частичного иммунитета.

Внесение соответствующих поправок требует одобрения двух третей конгрессменов из обеих палат американского парламента, что представляется нереалистичным с учетом обостряющегося противостояния Демократической и Республиканских партий накануне выбором, отмечает Politico.

Ранее Трамп заявил, что США переживают ужасные времена и упадок из-за политики нынешней администрации Байдена.