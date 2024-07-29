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16:49, 29 июля 2024Бывший СССР

Белоруссия захотела одной из первых получить статус партнера в БРИКС

Белоруссия рассчитывает получить статус партнера по сотрудничеству в БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Белоруссия рассчитывает одной из первых получить статус партнера по сотрудничеству в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает агентство БелТа.

По его словам, Минск уже получил подтверждение от стран-членов организации, что когда будет первое выделение 10 заявок на статус партнера, то Белоруссия будет в их числе.

Он добавил, что Белоруссию пока что сдерживает только оформление этого статуса как такового. Министр выразил надежду, что к саммиту БРИКС в октябре этот статус будет выработан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о паузе в приеме новых членов в БРИКС. «Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — сказал он.

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      Илья Таксюр
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