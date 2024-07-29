Беременная звезда «Универа» рассказала о кризисе в браке

Звезда «Универа» Хилькевич вспомнила о кризисе в отношениях с мужем

Беременная российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вспомнила, как они с мужем Артуром Волковым пережили кризис в браке. Ее слова приводит Super.ru.

Во время общения с подписчиками в соцсетях артистка призналась, что в ее браке был сложный период, пара даже задумывалась о разводе. «Да, у нас был очень серьезный кризис. Закончился два года назад. Думали-думали. И я думала, и он думал. Но мы решали вопросы, пытались выбраться», — поделилась Хилькевич, отметив, что проблемы в отношениях имели долгосрочный характер.

Ранее Хилькевич рассказала, что подала документы на смену имени своей пятилетней дочери. Артистка опубликовала фото, на котором она заполняет документы, находясь в органах опеки.