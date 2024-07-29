Обнаружены новые последствия глобального потепления

Science: глобальное потепление усилило изменчивость осадков

Китайские исследователи и специалисты Метеобюро Великобритании обнаружили новое последствие глобального потепления. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, антропогенные выбросы парниковых газов усилили изменчивость осадков на 75 процентах суши Земли.

Изменчивость осадков характеризуется неравномерным распределением дождя по времени и количеству, что приводит к более сильным засухам, экстремальным осадкам и наводнениям. Климатические модели предсказывают, что изменчивость осадков ухудшится с изменением климата, и новые данные показывают, что это уже произошло за последние 100 лет.

Ежедневная изменчивость осадков увеличивалась на 1,2 процента за десятилетие в глобальном масштабе, причем тенденция стала более выраженной после 1950 года. Это означает, что годовая норма осадков в некоторых местах теперь выпадает за более короткий период, а длительные засушливые периоды чередуются с проливными ливнями.

С 1900-х годов изменчивость осадков в большей степени увеличилась в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки. В других регионах долгосрочные тенденции были менее выражены, возможно, из-за случайных изменений или ошибок в данных.

Рост изменчивости осадков в значительной степени связан с выбросами парниковых газов, которые привели к повышению температуры и влажности атмосферы, а также к более интенсивным дождям. Земля потеплела на 1,5 градуса Цельсия с момента промышленной революции, что эквивалентно 10-процентному увеличению количества водяного пара в нижних слоях атмосферы. Это приводит к тому, что штормы становятся более дождливыми.