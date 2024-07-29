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14:49, 29 июля 2024Россия

Нейросеть покажет москвичам их «портрет долголетия»

Ракова: «рецепт долголетия» расскажут на форуме-фестивале «Москва 2030»
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Жителям Москвы раскроют рецепт долголетия — для этого на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» им расскажут о возможностях, которые Москва предлагает жителям для долгой и счастливой жизни, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется Бульвар Московского долголетия, который станет тематическим интерактивным пространством, посвященным активному образу жизни. Здесь каждый гость найдет ответы на вопросы о том, как прожить не просто долгую, но и счастливую жизнь. Посетители смогут заглянуть в будущее, создав с помощью нейросетей свой "Портрет долголетия", а также благодаря видеоинсталляции «Рецепт долголетия» познакомятся с историями людей, чья жизнь после 55 заиграла яркими красками», — отметила вице-мэр.

По словам Раковой, участие в общественных мероприятиях, культурных и образовательных проектах помогает москвичам старше 55 лет поддерживать активный образ жизни, а также развивать новые навыки, расширять круг общения и оставаться здоровыми. Она добавила, что в Москве реализуются программы и инициативы, направленные на социализацию людей старшего возраста, что способствует их интеграции в жизнь общества.

Кроме того, участники форума-фестиваля смогут пройти опрос, сфотографироваться в фотозоне и узнать больше о проекте «Московское долголетие». Площадка будет открыта для всех желающих до 8 сентября.

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» москвичам и гостям столицы продемонстрируют главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Там пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия. Главная цель проекта —смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет через несколько лет, отметили организаторы. Подробная программа — на сайте форума.

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      Инга Разумовская
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