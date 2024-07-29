Два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Клычков: два беспилотника сбили в Глазуновском районе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Глазуновском районе Орловской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — написал губернатор.

Он добавил, что оперативные службы устраняют последствия атаки. Также на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал граждан сохранять спокойствие.

До того над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.