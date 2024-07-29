Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес показал фигуру после похудения на 14 килограммов

Бейсболист Алекс Родригес показал фигуру после похудения на 14 килограммов

Профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес показал фигуру после похудения на 14 килограммов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

49-летний экс-возлюбленный поп-исполнительницы Дженнифер Лопес был замечен на острове Сардиния, Италия. На размещенных фото папарацци он предстал вместе со своей новой избранницей, медсестрой Жаклин Кордейр. Так, на Родригесе были спортивные шорты темно-зеленого цвета и солнцезащитные очки с синими линзами.

В сентябре 2023 года спортсмен рассказал, что смог привести себя в форму с помощью фитнес-программы своей возлюбленной. По словам Родригеса, благодаря ее рекомендациям смог похудеть не только он, но и его бывшая жена, Синтия Скертис.

Ранее сообщалось, что популярный американский актер Эрни Хадсон показал на камеру мускулы и удивил фанатов.