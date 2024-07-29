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17:21, 29 июля 2024Ценности

Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес показал фигуру после похудения на 14 килограммов

Бейсболист Алекс Родригес показал фигуру после похудения на 14 килограммов

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес показал фигуру после похудения на 14 килограммов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

49-летний экс-возлюбленный поп-исполнительницы Дженнифер Лопес был замечен на острове Сардиния, Италия. На размещенных фото папарацци он предстал вместе со своей новой избранницей, медсестрой Жаклин Кордейр. Так, на Родригесе были спортивные шорты темно-зеленого цвета и солнцезащитные очки с синими линзами.

В сентябре 2023 года спортсмен рассказал, что смог привести себя в форму с помощью фитнес-программы своей возлюбленной. По словам Родригеса, благодаря ее рекомендациям смог похудеть не только он, но и его бывшая жена, Синтия Скертис.

Ранее сообщалось, что популярный американский актер Эрни Хадсон показал на камеру мускулы и удивил фанатов.

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      Мария Винар
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