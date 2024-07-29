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21:53, 29 июля 2024Россия

Еще один беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью украинский БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка совершить атаку при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена на территории российского региона в понедельник, 29 июля, около 21:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью. Они были сбиты 29 июля в период с 18:30 до 19:00.

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      Марина Совина
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