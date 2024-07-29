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21:12, 29 июля 2024Россия

Российские военные сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, в понедельник, 29 июля, с 18:30 до 19:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки совершить террористические атаки на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее украинские беспилотники сбили при попытке атаковать три региона России — Белгородскую, Рязанскую и Саратовскую области.

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      Марина Совина
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