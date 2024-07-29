Российские военные сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило министерство обороны России. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, в понедельник, 29 июля, с 18:30 до 19:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки совершить террористические атаки на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее украинские беспилотники сбили при попытке атаковать три региона России — Белгородскую, Рязанскую и Саратовскую области.