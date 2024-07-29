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15:40, 29 июля 2024Экономика

Финская компания отказалась от российского газа

Финская Gasum перестала закупать СПГ у России

Фото: AP

Финская Gasum перестала закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Об отказе импортировать топливо сообщает пресс-служба компании.

В Gasum пояснили, что ранее введенные Евросоюзом (ЕС) санкции запрещают закупку или импорт газа из России через терминалы, не подключенные к газовой сети региона. Запрет вступил в силу 26 июля.

При этом у Gasum сохранился долгосрочный контракт на поставку СПГ с российской «Газпром экспорт» — он был заключен до 2022 года, в рамках соглашения «бери или плати» финская сторона обязана оплачивать поставки, совершались они или нет. При этом ограничения, принятые в ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть это соглашение.

Сейчас Финляндия закупает СПГ из ряда источников: у предприятия в Рисавике в Норвегии и через терминалы в Центральной Европе. Прекращение поставок из России «не создает никаких проблем» с точки зрения доступности СПГ для клиентов Gasum, поскольку компания может поставлять необходимые объемы СПГ из других стран, заверяют представители компании.

Введенные в конце июня ограничения Евросоюза включают запрет на перевалку российского СПГ в портах членов объединения. По оценкам аналитиков, это самая серьезная мера 14-го пакета. В первую очередь она угрожает поставкам СПГ из арктического региона, поскольку Россия имеет недостаточно газовозов ледового класса.

Financial Times ранее заявила, что Россия расширяет «теневой флот» энергетических танкеров, чтобы обойти недавнее ужесточение санкций. Ряд неизвестных прежде компаний, зарегистрированных в ОАЭ, обзавелись десятками судов, на которых можно перевозить СПГ. Некоторые из недавно купленных СПГ-танкеров теперь ходят по маршрутам, которые традиционно использовались для транспортировки газа из России.

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      Вячеслав Агапов
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