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12:19, 29 июля 2024Россия

Глава обстреливаемого региона в России обвинил чиновников в обмане при его восстановлении

Глава Белгородской области осудил бросивших восстановление региона чиновников

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Глава обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области Вячеслав Гладков осудил бросивших восстановление Белгорода чиновников и обвинил их в обмане. С апреля 2024 года Белгород — спокойный город, заявил на оперативном совещании губернатор, передает «Мир Белогорья».

Глава обстреливаемого региона в России заявил, что в 264 разрешенных домах города до сих пор не приступили к восстановлению, хотя деньги на это были выделены полтора месяца назад.

«Для того чтобы восстанавливать быстро, мы используем деньги внебюджетного фонда. (...) Поэтому когда вы мне говорите, что не выполнили объем работ из-за отсутствия авансирования, вы меня обманываете. (...) Вам нужно не только положить все в рот, вам еще нужно челюсть двигать, чтобы вы разжевали. Зачем тогда нужна администрация, если большую часть работы выполняет правительство? (...) Вы в спокойной обстановке, без взрывов, без обстрелов (...) не можете организовать процесс. Вы просто бросили это дело», — заявил Гладков.

Губернатор поручил восстановить 734 объекта до 4 августа, ответ по работе на половине объектов он ожидает к концу июля.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 июля уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, из них 9 — над Белгородской областью.

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      Елена Торубарова
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