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08:05, 29 июля 2024Россия

Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: при попытке атаки дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Воронежской области в результате попытки атаки трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто, по предварительным данным, не пострадал. Подробности о случившемся приводит губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения на данный момент выявлены только в результате атаки в Острогожском районе», — написал глава региона.

Он добавил, что угроза опасности атак беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области сохраняется. Ее объявили в 23:45 по московскому времени в воскресенье, 28 июля.

ВСУ пытались атаковать Воронежской область в ночь на понедельник, 29 июля. Как сообщал Гусев, один из беспилотников повредил коммунальный объект в поселке Газопровод. На месте возник пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Всего, по данным Минобороны, ночью над Россией перехватили 39 украинских дронов. Беспилотники ВСУ удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили 19 дронов самолетного типа над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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