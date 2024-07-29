Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили беспилотник в Острогожском районе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник повредил коммунальный объект в поселке Газопровод. На месте возник пожар, который ликвидировали сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. Ситуацию держу на контроле», — написал губернатор.

До того над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Власти региона заявили, что промышленные объекты на фоне этого работают в штатном режиме.