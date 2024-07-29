Камала Харрис признала неспособность 100 миллионов американцев просто выжить

Кандидат в президенты США Харрис: 100 миллионов американцев неспособны выжить

Более 100 миллионов американцев, почти треть населения Штатов, неспособны нормально выживать из-за долгов по медицине. Об этом сообщила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, ее цитирует РИА Новости.

«Сегодня более 100 миллионов американцев страдают от медицинских долгов, и это усложняет для них одобрение кредита на машину, дом или на малый бизнес, что затрудняет для них возможность просто выжить», — сказала политик.

Ранее стало известно, что в США при президентстве Джо Байдена вырос процент семей, неспособных обеспечить себя едой и товарами первой необходимости.