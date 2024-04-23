Американцы оголодали при Байдене

Newsweek: в США выросло количество семей, неспособных обеспечить себя едой

В США при президентстве Джо Байдена вырос процент семей, неспособных обеспечить себя едой и товарами первой необходимости. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, в 2022 году количество малообеспеченных домохозяйств в Штатах достигло исторического рекорда 12,8 процента от общего числа.

«В 2022 году около 17 миллионов американских семей в определенный период испытывали трудности с продовольствием из-за нехватки средств», — пишет Newsweek. Отмечается, что доля малообеспеченных американцев постепенно росла с 10,5 процента в 2019 году и сейчас балансирует в районе 12 процентов.

Ранее стало известно, что уровень благосостояния людей во всем мире в 2022 году снизился впервые с кризисного 2008 года. Наибольшие потери наблюдаются в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии.