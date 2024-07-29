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11:49, 29 июля 2024Мир

На Украине погиб иностранный наемник из Восточной Европы

Spravy: иностранный наемник ВСУ из Словакии Гайдошик был убит у Часова Яра
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Гражданин Словакии Растислав Гайдошик, вступивший в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, был убит в ходе боестолкновений у Часова Яра. О смерти иностранного наемника сообщает местное издание Spravy.

«Интернациональный легион подтвердил его смерть только недавно, но конкретная информация о его смерти до сих пор неясна. По предварительной информации Легиона, он был убит в результате удара FPV-дрона», — сообщил координатор ВСУ в Словакии Марек Янига.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что в украинском Интернациональном легионе служат порядка трех тысяч иностранных наемников. Он также рассказал, что они недовольны глупостью украинских командиров, а также тем, что их отправляют в «мясорубки» и бесполезные атаки. Это привело к тому, что иностранцы стали массово покидать ряды ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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