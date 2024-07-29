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09:38, 29 июля 2024Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к графикам включений электроэнергии

Мэр Днепра Филатов призвал готовиться к графикам включений электроэнергии

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинцам надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью «РБК-Украина».

«Хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и поэтому это очень большая проблема», — заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, как город планирует пережить зиму.

По его словам госкорпорация «Укрэнерго», не дает никаких комментариев относительно ближайшей зимы, ввиду невозможности прогнозирования событий. Помимо этого, как сообщает Филатов, жители города все чаще жалуются не только на отсутствие электроэнергии, но и на отключения воды и отопления.

Ранее британская газета Financial Times (FT) писала, что миллионы украинцев ожидает «холодная темная зима» из-за уничтоженной энергосистемы в стране. Они столкнуться с холодной зимой после того, как «российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны».

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      Валентин Карант
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