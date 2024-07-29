Над Брянской областью сбили еще три украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. В результате атаки дронов никто не пострадал. Разрушений нет.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли 13 825 военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.