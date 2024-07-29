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20:30, 29 июля 2024Силовые структуры

Нанесшего «нехорошую надпись» про президента России на здание мужчину осудили

В Петербурге осудили мужчину, нанесшего «нехорошую надпись» про президента РФ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Дмитрия Блинова, который нанес «нехорошую надпись» про президента России на фасад одного из зданий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 214 («Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы») Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год, приняв во внимание отсутствие судимости и наличие на иждивении четырех малолетних детей.

По данным суда, все произошло вечером 17 февраля. Осужденный, находясь около газораспределительного пункта на улице Маршала Захарова в Петербурге и испытывая политическую ненависть и вражду (враждебность), нанес «нехорошую надпись» про президента России при помощи баллончика с краской. На заседании он полностью признал свою вину.

Ранее полиция в Москве задержала 68-летнюю местную жительницу, которая написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 243 («Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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