Названы лучшие регионы для развития бизнеса в торговле

«Авито Недвижимость» и «Пятерочка» назвали города для развития торгового бизнеса

Торговая сеть «Пятерочка» и «Авито Недвижимость» назвали ТОП-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли — например, продуктовый магазин по франшизе. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с Московской областью, Самарская, Свердловская и Ростовская области.

Для составления рейтинга эксперты рассчитали индекс торговой привлекательности регионов на основе четырех показателей. Ключевой среди них — количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле. Также были учтены средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий, согласно статистике Росстата, а также средний чек в магазинах «Пятерочка». Таким образом, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.

«Тысячи предпринимателей ежедневно ищут коммерческие помещения для аренды на "Авито Недвижимости", выбирая из более чем 83 000 офисов, 76 000 торговых площадей, 66 000 объектов свободного назначения, 32 000 складов и тысяч зданий под производство, предприятия общественного питания, автосервисы и гостиницы. Говоря об открытии франшизы в сфере ритейла, в среднем в каждом регионе есть более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади. Помимо ключевых факторов, которые учитывались при проведении исследования, важно также брать во внимание уровень проникновения e-commerce в целом и сервисов доставки в частности в каждом из регионов. И, в отличии от столиц и городов-миллионников, регионы в этом смысле являются гораздо более привлекательными для открытия франшизы. Однако важно понимать, что выведенный нами индекс отражает скорее общую картину и бизнес-потенциал каждого лота индивидуален. Его, кстати, можно оценить с помощью специального отчета, который предоставляется на нашей платформе по каждому объявлению», — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

В среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла — без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов выше. Кроме этих регионов, в ТОП-5 по количеству свободных торговых помещений вошли Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.

Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28 процентов), Калужской (+25 процентов) и Курской областях (+24 процента), а также в Краснодарском крае (+24 процента).

Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади отмечена в Смоленской, Псковской и Брянской областях, а также в Республике Дагестан – средняя оценка по этому параметру в этих регионах составила 9,44 из 10 возможных или 500 рублей за квадратный метр в пересчете на реальные деньги.

В ТОП-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции вошли Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе), Псковская (3 883 торговые точки) и Курская (5 529 точек) области. В них зарегистрировано меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов — а значит, нет перенасыщения рынка.

«Локация и особенности помещения — один из ключевых факторов прибыльности продуктового магазина. Чтобы заранее оценить их, нужна экспертиза. Поэтому мы помогаем предпринимателям найти подходящие варианты недвижимости в интересующем регионе и просчитать примерный товарооборот магазина в этом месте. Автоматизированная система подбора и оценки локаций позволяет сделать это с точностью до 90 процентов. Сейчас мы все чаще видим, что собственники недвижимости тоже интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду», — пояснила руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Валерия Осташева.