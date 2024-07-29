Обвиняемого в нападении на силовика сына миллиардера Бажаева привезли в суд

Сына миллиардера Бажаева Тимура привезли в Замоскворецкий суд Москвы

Обвиняемого в нападении на силовика 23-летнего сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура привезли в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее стало известно, что следствие попросило арестовать Бажаева. Он проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Сын миллиардера попал на видео. На кадрах видно, как мужчину ведут в зал суда. На следующих кадрах он стоит за решеткой и разговаривает с адвокатом. От комментариев журналистам обвиняемый отказался.

Бажаева задержали 27 июля. Он напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Отец задержанного усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него. Руководство МВД взяло дело под контроль.