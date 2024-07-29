Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:37, 29 июля 2024Наука и техника

Военный рассказал об особенностях новых российских беспилотников «Гербера» в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: чем больше российских дронов в зоне СВО, тем лучше
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: страница «Лубянка» во «ВКонтакте»

Новые российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Гербера», появившиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работают примерно вполовину от того, как работает БПЛА «Герань», предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об особенностях новых дронов специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, "Гербера" работает где-то примерно наполовину того, как работает "Герань". Чем больше таких беспилотников, которые наносят врагу вред, тем лучше», — отметил Дандыкин, добавив, что «Гербера» — это дрон-камикадзе, который также будет использоваться для разведки и наблюдения.

Также военный эксперт отметил, что в зоне СВО должен появиться серьезный российский беспилотник «Иноходец». «Он может летать двое суток и работать. Я думаю, что он уже появился в зоне СВО», — заключил он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее в сети было опубликовано видео работы нового российского беспилотника «Гербера». В ролике утверждается, что БПЛА является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. Уточняется, что новый беспилотник используется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

      49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

      Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

      Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

      Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

      Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

      Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше