Военный рассказал об особенностях новых российских беспилотников «Гербера» в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: чем больше российских дронов в зоне СВО, тем лучше

Новые российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Гербера», появившиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работают примерно вполовину от того, как работает БПЛА «Герань», предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об особенностях новых дронов специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, "Гербера" работает где-то примерно наполовину того, как работает "Герань". Чем больше таких беспилотников, которые наносят врагу вред, тем лучше», — отметил Дандыкин, добавив, что «Гербера» — это дрон-камикадзе, который также будет использоваться для разведки и наблюдения.

Также военный эксперт отметил, что в зоне СВО должен появиться серьезный российский беспилотник «Иноходец». «Он может летать двое суток и работать. Я думаю, что он уже появился в зоне СВО», — заключил он.

Ранее в сети было опубликовано видео работы нового российского беспилотника «Гербера». В ролике утверждается, что БПЛА является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. Уточняется, что новый беспилотник используется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

