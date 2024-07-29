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16:00, 29 июля 2024Экономика

Оценена переплата по рыночной ипотеке

РИА: переплата по рыночной ипотеке может быть пятикратной
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Переплата по ипотеке с рыночной ставкой может быть пятикратной. Выгоду от кредитов на жилье в России оценили эксперты РИА Новости.

При ставке 20 процентов годовых и сроке ипотеки 30 лет переплата составит 500 процентов от суммы кредита, а при сроке 10 лет — более 130 процентов. «Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в пять миллионов и кредитом в пять миллионов под 20 процентов на 30 лет приведет к переплате в 25 миллионов рублей», — рассказали в компании «Этажи».

Уточняется, что речь идет о переплате от суммы кредита, а не от стоимости квартиры. То есть при увеличении первоначального взноса переплата уменьшится. Сильно сэкономить можно также при увеличении ежемесячных платежей, однако не все могут позволить себе такой вариант.

По данным «Этажей», средний срок кредитов на вторичную недвижимость в 2024 году составил 24,4 года, а на новостройки — 26,8 года. Реальные ипотечные ставки, если не учитывать льготные программы, находятся на уровне 19-21 процента. При этом в Банке России отмечают, что средний срок ипотеки растет последние несколько лет. Вырос и уровень переплат по кредитам. В «Выберу.ру» рассказали, что два года назад заемщики переплачивали в среднем в два раза меньше.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что после отмены действия программы льготной ипотеки россияне продолжат приобретать жилье, однако покупательская активность станет умереннее.

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      Александра Качан
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