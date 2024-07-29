Озвучен гонорар Самойлова за проваленный концерт в Красноярске

Baza: Самойлову за концерт на «Небофесте» в Красноярске заплатили 2 млн рублей

За концерт на фестивале «Небофест» в Красноярске певцу Глебу Самойлову заплатили два миллиона рублей. Гонорар артиста озвучило издание Baza в Telegram-канале.

Свое выступление музыкант провалил, зрители, поделившиеся видео, отметили его странное поведение на сцене: Самойлов начал отставать от текста, петь мимо нот, а на середине 40-минутной программы и вовсе устал и передал микрофон гитаристу, чтобы тот допел за него.

Тем временем представитель артиста оправдала его состояние возрастом: «Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — сказала она.

До этого в Красноярске выступала певица Глюкоза (Глюк'oZа). Очевидцы рассказали, что артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. Теперь местные жители шутят, что у них в городе особенный воздух, раз на сцене выходят из строя два артиста за месяц.