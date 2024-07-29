Представитель Самойлова объяснила его странное поведение на концерте

Администратор Самойлова оправдала возрастом его провальный выход на «Небофесте»

Администратор Глеба Самойлова оправдала возрастом его провальный выход на фестивале «Небофест» в Красноярске. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Певец демонстрировал странное поведение: к середине 40-минутной программы перестал успевать за текстом, пел невпопад, а после передал микрофон гитаристу, чтобы тот закончил петь за него.

«Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — заявила представитель артиста.

До этого в Красноярске выступала певица Глюкоза. Очевидцы рассказали, что артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. Теперь местные жители шутят, что у них в городе особенный воздух, раз на сцене выходят из строя два артиста за месяц.