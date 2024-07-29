Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 29 июля 2024Мир

Партия Шольца возмутилась его политикой в отношении России

Frankfurter Allgemeine: СДПГ разочарована политикой Шольца в отношении России

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) разочарована политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении России и его планами разместить американские ракеты. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, речь идет о сторонниках лидера парламентской группы партии Рольфа Мютцениха. Они опасаются эскалации конфликта на Украине и выступают за начало мирных переговоров.

«Авторы, объединившие усилия для создания проекта "Мир 2.0", в своем письме предостерегают от размещения американских ракет. Речь идет "не о чем другом, как о вопросе, может ли наша густонаселенная страна стать целью первого ядерного удара"», — отмечается в материале издания.

При этом правительство Шольца выступает против подобных инициатив. В частности, состоящий в партии глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал данные предложения. По его словам, подобное якобы является «поднятием белого флага».

Ранее официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн заявила, что Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Она добавила, что Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

      В России ответили на призыв депутата Рады к скорейшим переговорам с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше