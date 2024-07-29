Партия Шольца возмутилась его политикой в отношении России

Frankfurter Allgemeine: СДПГ разочарована политикой Шольца в отношении России

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) разочарована политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении России и его планами разместить американские ракеты. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, речь идет о сторонниках лидера парламентской группы партии Рольфа Мютцениха. Они опасаются эскалации конфликта на Украине и выступают за начало мирных переговоров.

«Авторы, объединившие усилия для создания проекта "Мир 2.0", в своем письме предостерегают от размещения американских ракет. Речь идет "не о чем другом, как о вопросе, может ли наша густонаселенная страна стать целью первого ядерного удара"», — отмечается в материале издания.

При этом правительство Шольца выступает против подобных инициатив. В частности, состоящий в партии глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал данные предложения. По его словам, подобное якобы является «поднятием белого флага».

Ранее официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн заявила, что Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об опасности размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Она добавила, что Берлин заинтересован в «построении сдерживания угроз».