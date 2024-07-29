Пассажирка самолета потеряла сознание и не очнулась на рейсе в Австралии

Пассажирка Virgin Australia потеряла сознание и не очнулась на рейсе в Мельбурн

Пассажирка авиакомпании Virgin Australia во время полета потеряла сознание и не очнулась. Об этом пишет Daily Mail Australia.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 29 июля, на рейсе из Брисбена в Мельбурн, Австралия. Самолету предоставили приоритетную посадку в аэропорту Тулламарин. На взлетно-посадочной полосе его ждали бригады скорой помощи. Спасти женщину не удалось.

В июне восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США. Девочке внезапно стало плохо на борту, ей оказали оперативную помощь, но юная пассажирка не выжила.