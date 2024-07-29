Пентагон сообщил о смене подхода к превосходству в воздухе из-за БПЛА на Украине

Пентагон: применение БПЛА на Украине меняет понимание превосходства в воздухе

Частое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе боевых действий на Украине меняет понимание превосходства в воздухе. О смене подхода к понятию сообщил заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Джеймс Слайф, передает ТАСС.

«Это ставит вопрос о том, что из себя представляет превосходство в воздухе», — заявил Слайф, отметив, что в ходе украинского конфликта сложно не заметить использование «небольших беспилотников и средств борьбы».

Слайф добавил, что Пентагону «нужно подумать о более широком понимании воздушного превосходства, а также о том, как его достичь». По его словам, при использовании этого понятия речь может идти в том числе и о БПЛА на высоте не более 900 метров.

Ранее Министерство обороны США обнаружило новые ошибки на два миллиарда долларов в своих расчетах стоимости военной помощи Украине.