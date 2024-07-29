Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 29 июля 2024Мир

Пентагон сообщил о смене подхода к превосходству в воздухе из-за БПЛА на Украине

Пентагон: применение БПЛА на Украине меняет понимание превосходства в воздухе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Частое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе боевых действий на Украине меняет понимание превосходства в воздухе. О смене подхода к понятию сообщил заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Джеймс Слайф, передает ТАСС.

«Это ставит вопрос о том, что из себя представляет превосходство в воздухе», — заявил Слайф, отметив, что в ходе украинского конфликта сложно не заметить использование «небольших беспилотников и средств борьбы».

Слайф добавил, что Пентагону «нужно подумать о более широком понимании воздушного превосходства, а также о том, как его достичь». По его словам, при использовании этого понятия речь может идти в том числе и о БПЛА на высоте не более 900 метров.

Ранее Министерство обороны США обнаружило новые ошибки на два миллиарда долларов в своих расчетах стоимости военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

      Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

      В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

      Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

      Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

      Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

      Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

      Психиатр раскрыл первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше