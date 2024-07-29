Подъем воды в реках спрогнозировали в двух российских регионах

Вильфанд спрогнозировал подъем воды в реках в Свердловской области и Приморье

В Свердловской области и Приморском крае возможен подъем уровня воды в реках. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В обоих российских регионах в течение последних дней шли интенсивные осадки. «Все села, которые в Свердловской области вокруг рек, могут быть подтоплены. Очень сильные осадки приведут к повышению уровня рек и на Дальнем Востоке в Приморском крае, к подтоплению ближайших к пойме построек», — заявил Вильфанд.

На севере Урала ожидается резкое потепление, на Салехарде столбики термометров достигнут 25-28 градусов тепла. Сейчас температура в Уральском федеральном округе на четыре-пять градуса ниже нормы. В Приволжском федеральном округе она держится на отметке 19-24 градуса тепла, а в Саратовской, Оренбургской областях и Башкортостане — 25-28 градусов, что на 3-3,5 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Северного Кавказа и Ставрополья о ливнях и опасных погодных явлениях.