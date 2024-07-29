Под Москвой мужчина прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился

Житель подмосковной Электростали прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, мужчина получил сильные ожоги. В момент инцидента он был пьян, пламя от конфорки охватило его одежду и волосы.
Россиянина без признаков жизни обнаружила на следующий день супруга. Другие подробности произошедшего начали устанавливать.
До этого сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров». У пострадавшего диагностировали ожоги 35 процентов тела первой, второй и третьей степени — повреждения получили кисти, туловище и нижние конечности.
box#3651688