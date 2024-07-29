Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 29 июля 2024Россия

Под Москвой мужчина прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился

РЕН ТВ: житель Электростали прикурил сигарету от газовой плиты и получил ожоги

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель подмосковной Электростали прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, мужчина получил сильные ожоги. В момент инцидента он был пьян, пламя от конфорки охватило его одежду и волосы.

Россиянина без признаков жизни обнаружила на следующий день супруга. Другие подробности произошедшего начали устанавливать.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров». У пострадавшего диагностировали ожоги 35 процентов тела первой, второй и третьей степени — повреждения получили кисти, туловище и нижние конечности.

box#3651688

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

      «Идиот, я в Вологде». Губерниева призвали не возвращаться в Россию после слов о неспортивной стране

      Врач раскрыла способы справиться с социофобией

      Российский лоукостер отказался пустить в самолет пенсионерку с тростями для ходьбы

      Россиянка обнаружила дома дикое животное

      Назван преемник Ким Чен Ына

      Психолог назвала главные причины страха перед спортзалом

      Таксист обвинил россиянку в порче настроения и выбросил ее из авто

      Путин уволил заместителя Лаврова

      Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше