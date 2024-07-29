Под Москвой мужчина прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился

РЕН ТВ: житель Электростали прикурил сигарету от газовой плиты и получил ожоги

Житель подмосковной Электростали прикурил сигарету от газовой плиты и поплатился. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, мужчина получил сильные ожоги. В момент инцидента он был пьян, пламя от конфорки охватило его одежду и волосы.

Россиянина без признаков жизни обнаружила на следующий день супруга. Другие подробности произошедшего начали устанавливать.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина попал в реанимацию после того, как решил пожарить шашлык в парке «Лосиный остров». У пострадавшего диагностировали ожоги 35 процентов тела первой, второй и третьей степени — повреждения получили кисти, туловище и нижние конечности.

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