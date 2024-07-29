Daily Mail: подросток упала с вершины водопада в Мьянме и не выжила

Отдыхавшая с друзьями подросток решила сделать селфи на вершине водопада, упала и застряла между камней. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 14-летняя Мо Са Най позировала для фотографий у водопада Синива на юго-востоке Мьянмы. В какой-то момент она упала в воду из-за сильного течения и застряла между двух валунов. Из-за этого девушка не смогла всплыть на поверхность воды и не выжила. Бросившиеся к месту происшествия спасатели достали ее из воды бездыханную.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена без признаков жизни. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз до крыши ресторана около 20 метров.